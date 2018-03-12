​Официальное сообщение от УМВД Югры о выстрелах по зданию администрации

Пресс-служба УМВД России по ХМАО – Югре заявила, что информация, размещённая ранее в Интернет о выстреле неизвестного в городе Сургуте по зданию, расположенному на улице Гагарина 11, не подтвердилась.

Отметим, что в результате инцидента пострадавших нет.

Ранее siapress.ru сообщал, что хлопок произошел в результате взрыва петарды. Сотрудники полиции эту информацию подтвердили.