​Будущие педагоги покажут, как будут работать с маленькими детьми

В СурГПУ проходит 1-я всероссийская межвузовская дистанционная студенческая олимпиада. Второй её этап состоится 12 марта.

Первая всероссийская научно-методическая межвузовская дистанционная студенческая олимпиада «Интерактивные методы организации образовательного процесса в начальной школе» проходит в Педагогическом в три тура с 10 февраля по 30 марта.

Цель мероприятия - привлечь внимание будущих учителей начальных классов к интерактивным методам организации образовательного процесса в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования.

Олимпиада проводится в виде соревнования студенческих команд в творческом применении знаний и умений в употреблении интерактивных методов образовательной деятельности на уроке и в организации взаимодействия с семьей в начальной школе. Соревнуется семь команд по пять человек из вузов Белгорода, Омска, Хакассии и Московской области. СурГПУ участвует вне конкурса.

Главный герой Олимпиады – первоклассник. Во втором туре будущим учителям будет предложено проанализировать и разрешить разные педагогические ситуации, которые могут произойти в начальных классах. Например, сдружить первоклассников, которые пришли из разных детсадов. Или разрешить конфликт родителей, часть которых хочет провести Масленицу, а другая – отпраздновать Курбан-байрам.

I тур Олимпиады – презентационный - прошёл 10 февраля, II тур – методический – состоялся 28 февраля, III – практический – запланирован на 12 марта. 30 марта объявят победителей.