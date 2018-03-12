​Пентагон: сколько денег Россия намерена вложить в гонку вооружений с самими собой

Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что новое вооружение, продемонстрированное Владимиром Путиным, приведет к значительным расходам России на оборонную промышленность, пишет «Meduza».

По его словам, подход США к обороне не изменится, несмотря на то, «сколько денег они [Россия] хотят вложить в гонку вооружений с самими собой». В целом презентацию нового оружия Мэттис назвал «разочаровывающей, но неудивительной».

Также в пресс-службе Пентагона отметили, что по мнению Мэттиса, до внедрения анонсированных оружейных систем пройдет «много лет».