РБК: врачам и сотрудникам некоторых вузов перед выборами повысили зарплату

По данным «РБК», сотрудники некоторых вузов и больниц с декабря 2017 года они начали получать необычно высокие зарплаты. По словам издания, в некоторых случаях речь идет о пятикратном месячном окладе.

О повышении зарплат рассказали в МГУ, МАИ, Институте научной информации по общественным наукам (ИНИОН), московской больнице имени Боткина, НИИ глазных болезней имени Гельмгольца и Валдайской областной психоневрологической больнице.

В департаменте экономической политики Москвы прокомментировали, что речь идет о выполнении «майских указов». Однако они не объяснили, почему повышение произошло резко в первые же месяцы 2018 года.