В Сургутской филармонии отменили концерт «O sole mio»

«Уважаемые слушатели, концерт Венеры Батыршиной «O sole mio» 16 марта не состоится. Приносим свои извинения», — сообщается на сайте Сургутской филармонии.

Чтобы вернуть деньги, необходимо подойти в кассу учреждения с купленными билетами. Условия возврата прописаны на обратной стороне бланка.

Кроме того, администрация филармонии просит подойти в кассу для получения пригласительного билета на концерт Аллы Богач «Ангел, которого мы слышали…» (27 марта в 19:00) обладателей абонемента №7 «Блистательные сопрано», в который входит концерт «O sole mio». Абонемент необходимо иметь при себе.

Телефоны кассы Сургутской филармонии: 52-18-01, 52-18-02.