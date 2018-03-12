В Сургуте прошел международный конкурс «Северное сияние»

В Международный женский день 8 марта в сургутской школе №9 прошел IV международный конкурс исполнительского искусства «Северное сияние».
Это мероприятие проходит в нашем городе в четвертый раз и каждый раз привлекает к участию все больше и больше талантов.
В этом году в «Северном сиянии» приняло участие 224 юных дарования из Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономного округа.
Дети показывали свои таланты в инструментальном жанре, художественном слове, театральном мастерстве, вокале и хореографии. Отметим, что большую часть призовых мест заняли ребята из нашего города.
О викторине «Югре - 900!». Директор центра «Открытый регион» Оксана Макеева и председатель оргкомитета викторины Яков Черняк // ОНЛАЙН 12 марта в 13.00