В Сургуте прошел международный конкурс «Северное сияние»

В Международный женский день 8 марта в сургутской школе №9 прошел IV международный конкурс исполнительского искусства «Северное сияние».

Это мероприятие проходит в нашем городе в четвертый раз и каждый раз привлекает к участию все больше и больше талантов.

В этом году в «Северном сиянии» приняло участие 224 юных дарования из Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономного округа.

Дети показывали свои таланты в инструментальном жанре, художественном слове, театральном мастерстве, вокале и хореографии. Отметим, что большую часть призовых мест заняли ребята из нашего города.