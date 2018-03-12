​В Югре проходит поэтический интернет-конкурс

В Югре стартовал поэтический интернет-конкурс. Он носит гражданско-патриотическую направленность и проходит в рамках Года гражданского согласия.
В конкурсе могут принять участие авторы, проживающие на территории Югры.
Поэтические произведения в электронном виде принимаются до 25 мая. Подведение итогов состоится 29 мая.
С положением о конкурсе можно ознакомиться на официальном сайте окружного Дома народного творчества. Работы участников и результаты будут размещены там же.
О викторине «Югре - 900!». Директор центра «Открытый регион» Оксана Макеева и председатель оргкомитета викторины Яков Черняк // ОНЛАЙН 12 марта в 13.00