Педагоги Югры поспорят за звание лучших

Сегодня в Белоярском стартует региональный этап Всероссийского конкурса профмастерства, сообщает "Ugra-tv".

В нем примут участие более 50 человек - это учителя, воспитатели, психологи, преподаватели допобразования уже получившие признание в своих муниципалитетах.

Конкурс пройдёт в форме открытых уроков и презентаций. Победители регионального этапа примут участие в финале конкурса, который состоится осенью 2018 года.