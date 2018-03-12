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​Женский Кубок мира-2018 по водному поло может пройти в Сургуте

Женский Кубок мира-2018 по водному поло пройдет в России, сообщает "Ugra-news". Cогласно заявлению президента Федерации Алексея Власенко, в качестве места проведения рассматривается Сургут.

Турнир среди женщин состоится в сентябре.

Напомним, что в 2014 году его принимал Ханты-Мансийск, став первым российским городом, организовавшим ватерпольный мировой кубок.


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Сегодня в 09:51, просмотров: 133, комментариев: 0


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