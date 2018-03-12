​Женский Кубок мира-2018 по водному поло может пройти в Сургуте

Женский Кубок мира-2018 по водному поло пройдет в России, сообщает "Ugra-news". Cогласно заявлению президента Федерации Алексея Власенко, в качестве места проведения рассматривается Сургут.
Турнир среди женщин состоится в сентябре.
Напомним, что в 2014 году его принимал Ханты-Мансийск, став первым российским городом, организовавшим ватерпольный мировой кубок.
О викторине «Югре - 900!». Директор центра «Открытый регион» Оксана Макеева и председатель оргкомитета викторины Яков Черняк // ОНЛАЙН 12 марта в 13.00