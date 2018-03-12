Март, ты такой февраль: в Сургуте и районе актировка с 1 по 8 класс

Управление по делам ГО и ЧС администрации Сургута сообщает, что в связи с низкой температурой воздуха и ветром занятия для учащихся с 1 по 8 класс первой смены в школах города Сургута. 12 марта в 7 00 утра в городе и окрестностях термометры показывали не выше -33 градусов мороза. Кстати, отменены занятия у младших школьников и в Сургутском районе, и в Нефтеюганске. Во второй половине дня ожидается потепление.