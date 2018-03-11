Боевики в Сирии попытались атаковать российскую авиабазу

Сирийские боевики пытались атаковать российскую авиабазу Хмеймим в Сирии с помощью беспилотника, сообщают «Ведомости» со ссылкой на межарабское издание Al-Masdar. По их данным, на беспилотнике было закреплено взрывное устройство.

Системы ПВО базы перехватили беспилотник до того, как он достиг территории Хмеймима, рассказали собеседники издания. Дрон не успел сбросить бомбу. Какая группировка боевиков пыталась атаковать базу, пока непонятно.

В январе сообщалось, что российские военные предотвратили атаку ударных беспилотников на российские базы в Хмеймиме и Тартусе. Семь из 13 дронов были уничтожены российскими зенитными ракетно-пушечными комплексами «Панцирь-С», остальные шесть перехватили российские подразделения радиоэлектронной борьбы.