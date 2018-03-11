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Путин рассказал о причинах трагедии подлодки «Курск»

Всему виной было состояние Вооруженных сил

ТАСС
ТАСС

Президент России Владимир Путин заявил, что причиной трагедии с подводной лодкой «Курск» стало плохое состояние российских ВС, сообщает Газета.ру. Об этом он сказал в фильме Андрея Кондрашова, выложенном в «Одноклассниках».

«После развала Советского Союза у нас возникли огромные сложности и в экономике, и в социальной сфере, и в армии, разумеется, это все не могло армию не коснуться. И трагедия «Курска» — это тоже проявление общего состояния Вооруженных сил», — сказал Путин.

По его словам, он тогда только начал исполнять обязанности президента.

«Я даже не знал, что там учения какие-то проводятся серьезные. Министр обороны позвонил, сказал, что мы потеряли лодку, но обнаружили уже, сейчас начинаем работу. Было непонятно, что там происходит что-то трагическое», — рассказал Путин.

Глава государства подчеркнул, что трагедия произошла из-за взрыва в торпедном отсеке, пожара, детонации боезапаса.


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Сегодня в 18:22, просмотров: 100, комментариев: 0


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