Собчак обвинила ВЦИОМ и ФОМ в фальсифицировании выборов

Ксения Собчак, участвующая в выборах президента России, обвинила ФОМ и ВЦИОМ в фальсификации выборов, сообщает РБК. Об этом она заявила в своем Instagram, опубликовав фотографию из Telegram-канала «Опер слил», на которой, по ее словам, запечатлен отчет о результатах соцопросов, подготовленный ФСО.

По словам Собчак, публикуемая ФОМ и ВЦИОМ статистика — «это просто инструмент управления общественным мнением». «Власть гонит всех недовольных в ложную концепцию: мол, если вы хотите продемонстрировать недовольство — голосуйте за КПРФ и ЛДПР», — написала Собчак.

10% россиян по стране и до 30% в городах, разделяющих либеральные ценности, по утверждению Собчак, «должны выбирать между коммунистами-сталинистами и клоунами либо просто не ходить на выборы». Ведь ко всем, у кого меньше десяти процентов, власть относится как к статистической погрешности, — считает она.

«За неделю до выборов нас снова будут кормить ВЦИОМовскими сказками», — добавила кандидат, предложив «внимательно посмотреть» на фотографию из Telegram-канала «Опер слил». На фото представлен документ с гербом ФСО и подписью УСО СБП ФСО. Другие данные зачеркнуты. Согласно документу за Владимира Путина готовы проголосовать 70,01% от числа определившихся, за кандидата от КПРФ Павла Грудинина — 7,9%, за лидера ЛДПР Владимира Жириновского 7,6%, за кандидата от «Гражданской инициативы» Ксению Собчак 7,3%. За основателя «Яблока» Григория Явлинского готовы проголосовать 2,9%, за кандидата от «Партии роста» Бориса Титова 1,3%. За кандидатов от «Российского общенародного союза» и «Коммунистов России» Сергея Бабурина и Максима Сурайкина — 0,9% и 1,2% соответственно.