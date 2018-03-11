Парламент КНР разрешил главе государства пожизненно править страной

В Китае депутаты высшего законодательного органа страны Всекитайского собрания народных представителей приняли решение о внесении в конституцию страны поправки, которая позволит председателю и вице-председателю КНР находится у власти неограниченное количество времени, сообщает Газета.ру.

Отмечается, что председатель КНР сможет избираться каждые пять лет без каких-либо ограничений. Кроме того, китайские депутаты одобрили внесение в текст конституции имени и идеи Си Цзиньпина о «развитии социализма с китайской спецификой в новую эру». Также в стране будет создан новый антикоррупционный орган — Государственный комитет по надзору.