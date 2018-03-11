ЦИК обратился в Генпрокуратуру из-за скандала между Жириновским и Собчак

Центральная избирательная комиссия России обратилась в Генпрокуратуру в связи тем, что лидер ЛДПР Владимир Жириновский обругал матом Ксению Собчак во время записи предвыборных дебатов, передает «Медуза». Об этом глава Центризбиркома Элла Памфилова 10 марта сообщила в эфире программы «Центральное телевидение» на канале НТВ.

«Да, один из кандидатов это безобразие позволил себе — нецензурную брань. И мы сразу отреагировали — соответствующее письмо ушло в Генеральную прокуратуру», — сказала Памфилова.

Памфилова не сообщила, получил ли уже ЦИК ответ из Генпрокуратуры.