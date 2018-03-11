Минобороны провело испытание «Кинжала»

Минобороны России сообщило об успешном учебно-боевом пуске с истребителя МиГ-31 гиперзвуковой аэробаллистической ракеты комплекса «Кинжал», сообщает «Коммерсант». «Вылет истребителя-перехватчика был осуществлен с аэродрома на территории Южного военного округа в рамках несения опытно-боевого дежурства. Пуск прошел штатно, гиперзвуковая ракета поразила заданную цель на полигоне»,— уточняет военное ведомство.

Комплекс «Кинжал» был представлен среди новинок российского вооружения президентом России Владимиром Путиным в ходе его послания Федеральному собранию. Тогда глава государства отметил, что комплекс приступил к боевому дежурству на территории Южного федерального округа с 1 декабря 2017 года.