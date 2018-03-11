Британцы могут сделать свой «список Магнитского»

Великобритания намерена ввести санкции — аналог «списка Магнитского» — в отношении российских чиновников, замешанных в коррупции и нарушении прав человека, сообщает «Коммерсант».

Глава британского МИДа Борис Джонсон и глава британского МВД Эмбер Радд уже договорились об ограничительных мерах. Они, в частности, включают в себя невыдачу виз и заморозку активов оказавшихся в санкционном списке.

Оригинальный «акт Магнитского» был принят в США в декабре 2012 года. Он действует в отношении лиц, причастных, по мнению Вашингтона, к смерти юриста фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского. Документ вводит персональные санкции в отношении лиц, ответственных за нарушение прав человека и принципа верховенства права. Аналоги этого акта действуют в Канаде и Латвии.