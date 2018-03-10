Россия примет участие во второй фазе сооружения большого адронного коллайдера

Россия в 2018 году заключит новое соглашение с Европейской организацией ядерных исследований (CERN). Оно зафиксирует участие страны во второй фазе сооружения большого адронного коллайдера, сообщает «ТАСС» со ссылкой на пресс-службу Минобрнауки.

«В 2018 году планируется подписать новое соглашение между правительством Российской Федерации и CERN, которое зафиксирует участие России во второй фазе сооружения большого адронного коллайдера и всех экспериментов на этой установке», – заявили в пресс-службе.