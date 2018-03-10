Путин готов работать с оппозиционерами

Президент России Владимир Путин заявил, что готов сотрудничать с оппозиционерами, пишут «Ведомости» со ссылкой на NBC News.

Однако, по словам главы государства, у оппозиционеров должна быть «ясная, четкая программа действий, направленных на развитие страны в современных условиях».

«Я хотел бы сотрудничать с теми людьми – и готов это делать, – которые стремятся к тому, чтобы Россия стала сильнее, эффективнее, стала конкурентоспособной страной, самодостаточной», – отметил президент.

«Помиловать можно любого человека, если он этого заслуживает», – ответил Путин на вопрос журналистки NBC о том, готов ли он помиловать Алексея Навального. На вопрос, почему же тогда Путин этого не сделал, президент подчеркнул: «Если он этого заслуживает».