В ТРЦ «Аура» мужчина зарезал своего знакомого

По данным источника siapress.ru, в ТРЦ «Аура» двое молодых людей поругались из-за девушки, после чего один ударил другого ножом. От полученных повреждений мужчина скончался на месте.

Личность напавшего мужчины была установлена сразу. Приняты все меры по его задержанию.

Согласно сообщениям из соцсетей, мужчина сам приехал в отделение полиции и сдался. Сейчас он дает показания.

Дело передано в следственный комитет.

Отметим, что это уже второе убийство за минувшие сутки. Первое произошло сегодня ночью - мужчина зарезал сожительницу, застав ее с бывшим мужем. Оба преступления носят бытовой характер и никак между собой не связаны.