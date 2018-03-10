Российская биатлонистка выиграла золото и стала пятикратной паралимпийской чемпионкой

Российская биатлонистка Михалина Лысова завоевала золотую медаль в соревнованиях по биатлону в гонке на 6 км с раздельным стартом среди спортсменов с нарушением зрения на Паралимпийских играх, сообщает «ТАСС».

Она преодолела дистанцию за 18 минут 48,3 секунды, не допустив ни одного промаха на двух огневых рубежах.

На второй позиции украинка Оксана Шишкова (отставание 38,1 секунды; 0 промахов). На третьей белоруска Светлана Саханенко (+1.39,9; 3).