Символ столицы Югры продадут за 350 млн

Главный символ Ханты-Мансийска — торгово-деловой центр «Гостиный двор» — выставили на торги. Они начнутся с 350 млн рублей, сообщает «РБК Тюмень».

По данным Российского аукционного дома (РАД), с молотка уйдут здание, которое оценили в 307 млн рублей, и земельный участок, стоимостью 43 млн рублей.

Аукцион состоится 23 марта. Заявку на участие можно подать до 19 марта. Шаг аукциона определен в размере 8,7 млн рублей. Участники должны перечислить задаток в размере 70 млн рублей.

Деньги полученные с продажи пойдут на единовременные выплаты югорчанам.