​Если папа «зажал» алименты — поможет государство

Детям должников по алиментам оформят пенсию по потере кормильца. Соответствующий закон подписал 7 марта Владимир Путин. По сути это поправки, которые приравнивают детей безнадежных должников по алиментам, к льготникам.

Если розыск должника по алиментам оказался безрезультатным в течение года, то судебный пристав-исполнитель обязан проинформировать взыскателя о безрезультатности розыска. Признание должника безвестно отсутствующим должно проводиться затем в судебном порядке. При этом признание родителя безвестно отсутствующим сделает его фактически ограниченно дееспособным.