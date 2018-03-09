​Почему пошлины США на импорт стали и алюминия называют «торговой войной»

Почему пошлины на импорт стали и алюминия США называют «торговой войной»

Президент США Дональд Трамп подписал 8 марта распоряжение о ввозных пошлинах на сталь и алюминий, которые будут иметь последствия для глобальной экономики. В ЕС уже заявили, что могут принять ответные меры и начать взимать пошлины на некоторые виды продукции из Штатов. Франция уже пообещала дать свой ответ на решение Трампа, пишет «Эхо Москвы». Так, министр экономики и финансов страны Бруно Ле Мэр написал в твиттере, что «в торговой войне проиграют все», предполагая, что данное решение ударит по развивающимся странам, не обладающим средствами для ответных мер.