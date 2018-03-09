​Экологический скандал в Югре: Минздрав обвинил местный Росприроднадзор в сокрытии буровых отходов

Врио директора Центра стратегического планирования и управления медико-биологическими рисками (ЦСП) Минздрава Оксана Синицына обратилась в Росприроднадзор с рекомендацией уволить главу филиала ЦЛАТИ по ХМАО Ольгу Корнилову и руководителя Росприроднадзора по ХМАО Романа Мишенина. Причина тому – скандал с якобы обнаруженными несанкционированными свалками буровых отходов на месторождениях нефтяных компаний в регионе. Как пишет РБК, исследование проводилось по заданию Минздрава. По данным центра, только на месторождениях одного из крупных игроков фиксируется 20 млн кубометров отходов, а ущерб экологии может оцениваться в 500 млрд руб. «Если отнести находящиеся в неучтенных захоронениях отходы к четвертому классу опасности, то только на месторождениях «Роснефти» (около 20 млн куб. м отходов) накопленный ущерб экологии превысит 500 млрд руб,» - приводит РБК содержание переписки ведомств.

Одной из причин нарушений законодательства в области охраны окружающей среды в письме назван «системный кризис» в руководстве территориальных органов Росприроднадзора и ФГБУ «Центр лабораторного анализа и технических измерений по Уральскому федеральному округу» (ЦЛАТИ). Специалисты ЦСП также выявили «коррупционную схему» занижения класса опасности отходов (чем ниже класс, тем меньше расходы на захоронение) при исследовании нефтебуровых отходов с Приобского и Самотлорского месторождений «Роснефти», говорится в письме.

Проверку с взятием химических проб нефтешламов и буролитовой смеси с месторождений в ХМАО проведет независимая лаборатория. Официальный представитель «Роснефти» уже заявил РБК, что выводы данной работы должны подвергнуться качественной оценке компетентных органов государственного экологического надзора, и что подходы к утилизации отходов бурения, которые использует «Роснефть», соответствуют природоохранному законодательству. Аналогичного мнения придерживается компания ЛУКОЙЛ: «В Западной Сибири компания работает по договорам с организациями, которые имеют лицензию на переработку буровых отходов, и применяют технологии, получившие положительное заключение государственной экологической экспертизы». Комментариев самих руководителей, обвиненных столичными экспертами, на официальном сайте ведомства пока нет. Мы следим за развитием событий.