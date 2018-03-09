Сократят ли весенние каникулы в Сургуте?

Предстоящие весенние каникулы начнутся по графику — 26 марта, а закончатся 2 апреля, сообщает сайт департамента образования Сургута. Напомним, в феврале школьники просидели дома на карантине, однако образовательный процесс проходил в очной форме — программу удалось наверстать. Также сообщается, что эту неделю школьники могут провести с пользой и неформально пообщаться в пришкольных лагерях. Разработаны программы «Умные каникулы», «Безопасные каникулы», «Музыкальные каникулы» и др.