Кто в Сургуте быстрее плавает? Победители первенства среди школьников

В бассейне «Дельфин» состоялось открытое первенство по прикладному плаванию среди школьников. В первенстве приняли участие 159 обучающихся образовательных организаций в возрастных категориях 2000–2001 г.р., 2002–2003 г.р., 2004–2005 г.р., 2006–2007 г.р. из школы № 3, школы № 18 имени В.Я. Алексеева, школы № 19, школы № 26, школы № 37, школы № 45, школы № 44, Лицея № 1, НШ «Перспектива», школы № 31, школы № 46 с углубленным изучением отдельных предметов, школы № 32 и ДО «Центр плавания «Дельфин». В программе соревнований были представлены дистанции: плавание в ластах на дистанциях 50 м вольный стиль, 100 м вольный, 25 м (нырок), 50 м (нырок), эстафета 4х50 м вольный стиль.
Победителями и призерами первенства в командном зачете стали:
Возрастная категория 2006-2007 г.р.
Фурукина Валерия
Костарева Мария
Кононенко Владимир
Баженов Владислав
Шарипов Инсаф
Половиков Вадим
Суглобова Лина
Гореная Кира
Смолин Матвей
Попова София
Поваренкин Глеб
Кройтору Елена
Возрастная категория 2004-2005 г.р.
Калачевский Никита
Кузнецов Андрей
Губина Анастасия
Кудашева Милана
Ременюк Роман
Титаренко Анастасия
Щербаков Артур
Бояркина Алена
Сухарников Даниил
Баисов Амаль
Дружинкина Анастасия
Аверьянва Анастасия
Возрастная категория 2002-2003 г.р.
Калашникова Екатерина
Толмачев Владислав
Опенько Денис
Яриш Виктория
Калиновская Лиана
Тимощенко Стефания
Хорольский Данила
Радин Никита
Возрастная категория 2000-2001 г.р.
Сторожинский Вадим
Калашникова Екатерина
Иващенко Владислав
Габдрахманова Алия
Зарубина Софья
Пойменов Илия
Полозов Павел
Галеева Лилия
Хитун Иван
Заболоцких Михаил
Молчанова Валентина
Петельчук Елизавета
О викторине «Югре - 900!». Директор центра «Открытый регион» Оксана Макеева и председатель оргкомитета викторины Яков Черняк // ОНЛАЙН 12 марта в 13.00