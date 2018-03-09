Кто в Сургуте быстрее плавает? Победители первенства среди школьников

В бассейне «Дельфин» состоялось открытое первенство по прикладному плаванию среди школьников. В первенстве приняли участие 159 обучающихся образовательных организаций в возрастных категориях 2000–2001 г.р., 2002–2003 г.р., 2004–2005 г.р., 2006–2007 г.р. из школы № 3, школы № 18 имени В.Я. Алексеева, школы № 19, школы № 26, школы № 37, школы № 45, школы № 44, Лицея № 1, НШ «Перспектива», школы № 31, школы № 46 с углубленным изучением отдельных предметов, школы № 32 и ДО «Центр плавания «Дельфин». В программе соревнований были представлены дистанции: плавание в ластах на дистанциях 50 м вольный стиль, 100 м вольный, 25 м (нырок), 50 м (нырок), эстафета 4х50 м вольный стиль.

Победителями и призерами первенства в командном зачете стали:

Возрастная категория 2006-2007 г.р.

Фурукина Валерия

Костарева Мария

Кононенко Владимир

Баженов Владислав

Шарипов Инсаф

Половиков Вадим

Суглобова Лина

Гореная Кира

Смолин Матвей

Попова София

Поваренкин Глеб

Кройтору Елена

Возрастная категория 2004-2005 г.р.

Калачевский Никита

Кузнецов Андрей

Губина Анастасия

Кудашева Милана

Ременюк Роман

Титаренко Анастасия

Щербаков Артур

Бояркина Алена

Сухарников Даниил

Баисов Амаль

Дружинкина Анастасия

Аверьянва Анастасия

Возрастная категория 2002-2003 г.р.

Калашникова Екатерина

Толмачев Владислав

Опенько Денис

Яриш Виктория

Калиновская Лиана

Тимощенко Стефания

Хорольский Данила

Радин Никита

Возрастная категория 2000-2001 г.р.

Сторожинский Вадим

Калашникова Екатерина

Иващенко Владислав

Габдрахманова Алия

Зарубина Софья

Пойменов Илия

Полозов Павел

Галеева Лилия

Хитун Иван

Заболоцких Михаил

Молчанова Валентина

Петельчук Елизавета