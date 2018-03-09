Поколение горбунов: врачи винят гаджеты в синдроме «техношеи»

Болезни «техношеи» («tech neck») - это сравнительно новое состояние вызванное постоянным использованием смартфонов и планшетных компьютеров. Верхний отдел позвоночника деформируется, и шея меняет свое естественное положение, вызывая боли. «Новая «эпидемия» создала поколение горбунов, которым стоило бы знать, что мышцы верхней части спины растягиваются, шея гнется вперед, и для сохранения баланса человек начинает весить на 5 кг больше, чем нужно», - приводит слова американских медиков «НаукаТВ». Изменение структуры спины также приводит к проблемам с дыханием, а невозможность нормально дышать повышает уровень. Врачи предупреждают, что необходимо осознать плохие привычки, которые разрушают наше здоровье, и, прежде всего, уделить внимание зарядке.