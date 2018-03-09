Где в Югре растут баклажаны?

Весной хочется побольше овощей, витаминов, поэтому первые свежие огурчики и салат потребители ждут с нетерпением. Однако многие жители Югры еще не знают, что в деревне Ярки тоннами выращивают огурцы, помидоры, зелень и даже совсем непривычные для Сибири баклажаны. У ОАО «Агрофирма» планы серьезные: увеличить объемы производства, чтобы вытеснить конкурентов из других регионов. Об этом руководитель комплекса Олег Дзюба рассказал губернатору региона Наталье Комаровой на экскурсии. Объемы производимой продукции впечатляют: самая большая теплица Югры достойный пример. Саму Комарову больше интересовала тема трудоустройства местных жителей и создания агродеревни. «Нужно думать о перспективах, чтобы в будущем Ярки стали моделью, по которой мы будем внедрять агродеревни по всему региону», - отметила она.