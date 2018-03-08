В России появился официальный реестр коррупционеров

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление правительства, которое вводит реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия за коррупционные действия.

Посмотреть данные можно на сайте gossluzhba.gov.ru/reestr. На данный момент при открытии страницы сообщается, что реестр формируется.

Как сообщает «Знак», данные будут удаляться из списка при отмене акта об увольнении из-за утраты доверия, отмене по решению суда, через пять лет после увольнения или после смерти фигуранта.

В списке можно будет узнать ФИО коррупционера (данные будут представлены в алфавитном порядке), должность, информация о том, какие требования какого нормативного акты были нарушены, дата увольнения и дата размещения сведений в реестре.