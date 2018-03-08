На очередном заседании правительства Югры было принято решение проиндексировать на четыре процента размер зарплаты сотрудников сферы образования, которые не являются педагогическими работниками.
Некоторым работникам сферы образования в Югре проиндексируют зарплаты
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Сегодня в 14:37, просмотров: 18, комментариев: 0
О викторине «Югре - 900!». Директор центра «Открытый регион» Оксана Макеева и председатель оргкомитета викторины Яков Черняк // ОНЛАЙН 12 марта в 13.00