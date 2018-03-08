​«ВКонтакте» запустит собственную платежную систему

Самая популярная в России социальная сеть «ВКонтакте» в скором времени запустит собственную платежную систему VK Pay, с помощью которой ее пользователи смогут оплачивать различные услуги, передает RNS.

При помощи электронного кошелька ВК пользователи смогут заплатить за связь, ЖКХ, такси, перевести деньги, забронировать отель, купить билеты, заказать доставку еды, вызвать врача на дом и прочее. Все транзакции будут бесплатными, но за вывод денег будет взиматься комиссия