Жителям Сургутского района подготовят годовой план туристских маршрутов

В конце марта жителям и гостям Сургутского района презентуют своего рода план туристических мероприятий на весь ближайший год, в который вошли самые масштабные, интересные и необычные события (открытый фестиваль национальных состязаний «Игры охотников», квест «Туристскими тропами Сургутского района», путешествие музея на колесах по поселениям муниципалитета, снегоход-вояж Деда Мороза и прочие).

Как отмечается на сайте муниципалитета, участниками любого из этих мероприятий смогут стать все желающие, причем бесплатно.

Информация появится на сайте туристко-информационного центра Сургутского района – www.tic86.ru. Дополнительные сведения можно будет получить по телефону: +7 (3462) 529-041.