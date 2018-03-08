​Некоторых предпринимателей города просят обратиться в администрацию

Как сообщается на сайте муниципалитета, руководителей компаний, при наличии реализуемых и планируемых к реализации инвестиционных проектов в сфере обрабатывающей промышленности, обработки и утилизации отходов, деятельности по обработке вторичного сырья, промышленности строительных материалов, туризма, агропромышленного комплекса (в части создания обрабатывающих производств) просят направить до 30 марта этого года информацию о данных проектах.

Необходимую форму можно скачать тут и отправить на электронные адреса: berger_os@admsurgut.ru, lefler_ys@admsurgut.ru или по факсу: 8 (3462) 52-23-26.