В Югре из колоний будут поставлять товары и услуги предприятиям на более чем три миллиона рублей

В торгово-промышленной палате состоялся круглый стол с предпринимателями и бизнес-сообществом округа, посвященный взаимодействию УФСИН России по ХМАО – Югре, органов государственной власти и бизнес-структур по эффективной загрузке свободных производственных площадей и развитии производства в исправительных учреждениях для увеличения трудозанятости осужденных.

Производство продукции в УИС и оказание услуг осуществляется как для сторонних организаций, так и для внутрисистемных нужд.

Представители УФСИН отметили, что структура их учреждения готова на взаимовыгодных условиях выступить неким технопарком, где есть и производственные площади, и оборудование, и рабочая сила.

Исправительные учреждения региона ведут активную экономическую деятельность. Например, такими видами производств как: выпуск строительных материалов (керамзитоблоки, пеноблоки, тротуарная плитка, металлочерепица, доска обрезная, брус, металлоконструкции), швейное производство, изготовление хлебобулочных и кондитерских изделий, животноводство, оказание услуг по металлообработке, деревообработке, легкой промышленности, услуги по ремонту автотранспорта, предоставлению рабочей силы из числа спецконтингента.

Представители администрации Сургута отетили возможность увеличения закупки муниципальными предприятиями города производимой УФСИН продукции.

Кстати, в югорских колониях осужденные имеют возможность получить новую профессию: оператор швейного оборудования, мастер отделочных строительных работ, сварщик ручной и частично механизированной сварки (наплавки), изготовитель художественных изделий из дерева, электрогазосварщик, повар, пекарь, пескоструйщик, слесарь по ремонту автомобилей, подсобный рабочий, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, оператор котельной, стропальщик и т. д. Более того, при необходимости профессиональные училища при колониях могут обучить осужденных практически любой профессии, в том числе подготовить квалифицированные кадры для работы на производстве, которое предложат предприниматели и, которого раньше не было в исправительных учреждениях.

В рамках круглого стола были достигнуты соглашения на поставку товаров и оказание услуг на более трех миллионов рублей.