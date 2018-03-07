В России за год количество ультрабогатых людей увеличилось почти на четверть

За год число людей в России с капиталом более чем $500 млн выросло на 22% — до 220 человек, сообщает «Коммерсант».

Больше всего ультрабогатых людей живет в США (1830), материковом Китае (490) и Германии (430). Совокупно мультимиллионеры владеют более чем $470 млрд.

В докладе также говорится, что 58% ультрабогатых людей России и стран СНГ имеют второй паспорт или двойное гражданство, а 45% рассматривают возможность постоянного проживания в другой стране.