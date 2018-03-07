Европа готовится к торговой войне с США

В случае введения президентом США Дональдом Трампом пошлины на импорт стали и алюминия, Евросоюз может установить ответные тарифы на американскую продукцию в течение двух месяцев. Такое заявление сделала еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрем, сообщает Lenta.ru.

ЕС делает все возможное, чтобы Вашингтон пересмотрел свое решение, отметила Мальмстрем. «Это нанесет ущерб трансатлантическим отношениям, а также глобальной торговой системе», — добавила она.

По словам Мальмстрем, Еврокомиссия уже обсудила предварительный список промышленной и сельскохозяйственной продукции из США, которая может быть обложена ответными пошлинами.

В него входят сталь, виски «бурбон», арахисовое масло и апельсиновый сок. Список передан для обсуждения в правительства стран-членов ЕС для его возможного расширения, отметила еврокомиссар.

Трамп 1 марта анонсировал введение пошлин на импорт в Соединенные Штаты стали (в размере 25 процентов) и алюминия (10 процентов). В ответ председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заверил, что протекционизм Трампа не останется без реакции ЕС.