Путин повысил МРОТ

Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ), сообщает «Ведомости».
Согласно документу, с мая 2018 года МРОТ составит 11 163 рублей в месяц, тем самым соответствуя уровню прожиточного минимума. Ожидается, что реализация положений закона коснется 3 миллиона человек, в том числе 1,6 миллиона сотрудников государственных и муниципальных учреждений.
В обосновании к проекту говорится, что на расходы на повышение зарплаты бюджетников в 2018 году потребуется около 39,3 миллиардов рублей.
Закон вступит в силу 1 мая 2018 года.
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