​17 марта в 18:00 в культурном центре «Порт» состоится презентация арт-проекта «36.INKY»

В рамках проекта будет представлена концептуальная фотовыставка, продолжающая и развивающая проект Булата Сайфуллина «INKY», презентованный в 2016 году, а также короткометражный фильм в стиле арт-хаус. Помимо этого, гостей ждёт музыкальное выступление струнного квартета «Quadro», фотозона в антураже мероприятия, услуги гримёра и фотографа.
Проект подготовлен арт-группами «Black And White» и «Прорубь», а также фотохудожником Дмитрием Страховым и будет доступен для ознакомления только один вечер.
Мероприятие Вконтакте: vk.com/36inky
Стоимость билетов: 250 рублей (предпродажа) и 360 рублей (в день мероприятия).
Справки по телефону: 24-25-62
Мероприятие предназначено для лиц старше 16 лет.
О викторине «Югре - 900!». Директор центра «Открытый регион» Оксана Макеева и председатель оргкомитета викторины Яков Черняк // ОНЛАЙН 12 марта в 13.00