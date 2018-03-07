​17 марта в 18:00 в культурном центре «Порт» состоится презентация арт-проекта «36.INKY»

В рамках проекта будет представлена концептуальная фотовыставка, продолжающая и развивающая проект Булата Сайфуллина «INKY», презентованный в 2016 году, а также короткометражный фильм в стиле арт-хаус. Помимо этого, гостей ждёт музыкальное выступление струнного квартета «Quadro», фотозона в антураже мероприятия, услуги гримёра и фотографа.

Проект подготовлен арт-группами «Black And White» и «Прорубь», а также фотохудожником Дмитрием Страховым и будет доступен для ознакомления только один вечер.



Мероприятие Вконтакте: vk.com/36inky

Стоимость билетов: 250 рублей (предпродажа) и 360 рублей (в день мероприятия).

Справки по телефону: 24-25-62

Мероприятие предназначено для лиц старше 16 лет.