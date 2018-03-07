​Путин поручил врио губернатора Самарской области контролировать стройку стадиона к ЧМ-2018

Президент РФ Владимир Путин поручил врио губернатора Самарской области Дмитрию Азарову контролировать ход строительства объектов к Чемпионату мира по футболу 2018 года, сообщают «Ведомости».

Азаров доложил о ситуации в регионе и, в том числе, о подготовке к ЧМ в части строительства объектов. В свою очередь президент поинтересовался, есть ли отставания по срокам. «Как вы знаете, в декабре был утвержден догоняющий график, мы говорим про основной объект — "Самара-Арена". По этому графику в конце марта работы должны быть завершены», — ответил врио главы региона.

«Вы со своей стороны контролируйте этот процесс», — отреагировал президент.

По словам Азарова, он лично приезжает на стройку несколько раз в неделю. «Там, как всегда, есть вопросы на стыке федерального подрядчика и региональных властей. Мы сегодня одной командой работаем», — сказал Азаров.