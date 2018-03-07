​Памфилова: принудительное голосование – недопустимо

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова заявила, что руководители некоторых учреждений заставляют избирателей отчитываться о приходе на участки, сообщает «Интерфакс».

По ее словам, такая ситуация недопустима. «По результатам проверки одного из обращений подтвердилось - Москва дала эту информацию - подтвердилась информация о попытках контролировать участие в выборах сотрудников одного из подразделений "Мосгортранса"», - рассказала Памфилова.

«Просто блеф какой-то: вы идите, голосуйте и еще нам смс-ку вышлите, а мы потом проверим, голосовали вы или нет. Пожалуйста, разберитесь и наведите порядок! Это что такое? Они просто врут нагло, у них нет никакой возможности (проверить, кто голосовал)», - заявила председатель ЦИК.