​Сургутянка поблагодарила полицейских за найденный «Мерседес»

В адрес начальника УМВД России по ХМАО – Югре поступило письмо с благодарностью от жительницы Сургута Елены Дмитриевны. В нем она выражает слова благодарности сотрудникам уголовного розыска отделения по кражам и угонам автотранспорта по УМВД России по Сургуту капитану полиции Е.А. Ожогину, капитану полиции А.С. Фомину и старшему сержанту полиции А.В. Руднову, которые помогли ей найти украденный автомобиль «Мерседес Бенц S600».