В адрес начальника УМВД России по ХМАО – Югре поступило письмо с благодарностью от жительницы Сургута Елены Дмитриевны. В нем она выражает слова благодарности сотрудникам уголовного розыска отделения по кражам и угонам автотранспорта по УМВД России по Сургуту капитану полиции Е.А. Ожогину, капитану полиции А.С. Фомину и старшему сержанту полиции А.В. Руднову, которые помогли ей найти украденный автомобиль «Мерседес Бенц S600».
Сургутянка поблагодарила полицейских за найденный «Мерседес»
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07 марта в 17:01, просмотров: 1192, комментариев: 1