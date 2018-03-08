​Гарвардские ученые разработали действенную вакцину против рака

На сайте MedicalXpress опубликован пресс-релиз, в котором сообщается, что ученые из Гарвардского университета разработали вакцину, помогающую активировать иммунную систему для борьбы с раком.

Испытания, проведенные на мышах, показали, что такие новые вакцины намного эффективнее обычных. К примеру, вакцина, содержащая пептид Е7, связанный с раком шейки матки, способствовала почти полному уничтожению данного вида опухолей. Такие грызуны жили более 150 дней, тогда как животные, которых лечили традиционным способом, умирали на 30-й день, пишут «Известия».