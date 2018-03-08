​Линейку кукол Barbie пополнили прообразы знаменитых женщин

К 8 марта производитель игрушек Mattel представила новую линейку кукол Barbie, которые созданы по образу известных женщин.

В линейке 17 кукол, к которым прилагается краткое описание биографий их прообразов. В их числе мексиканская художница Фрида Кало, кинорежиссер Патти Дженкинс, балерина Юань Юань Тань, сноубордистка и олимпийская чемпионка Хлоэ Ким, американская летчица Амелия Эрхарт, физик и математик NASA Кэтрин Джонсон, журналистка и путешественница Мартина Войцеховская и другие.

Куклы рассчитаны на то, чтобы напомнить девочкам о том, что в жизни они могут стать теми, кем пожелают.