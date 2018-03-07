​Грудинина не снимут с выборов

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) не имеет правовых оснований для рассмотрения вопроса о снятии кандидата Павла Грудинина с выборов, сообщают «Ведомости» со ссылкой на заявление Николая Булева.

«У нас есть заявление от 8 января, которое для нас очень важный документ, он утверждает, что у него ничего нет за рубежом и он не хранит за рубежом денег и не пользуется зарубежными финансовыми инструментами», – сказал Булаев.

Однако он отметил, что информация о новых незадекларированных счетах Грудинина будет размещена на участках в день выборов.