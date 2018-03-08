​Сургутянин продал чужой автомобиль, но поймали его почти через год

В апреле прошлого года к полицейским обратился сургутянин 1984 года рождения.

Потерпевший рассказал, что он решил продать свой автомобиль и опубликовал объявление на одном из сайтов. На его предложение откликнулся мужчина, который предложил поехать в Нижневартовск и показать машину своему другу. Обговорив все детали, сургутянин передал ключи и документы от автомобиля новому знакомому.

Злоумышленник, который ранее был судим за грабеж, продал автомобиль, а вырученные деньги потратил на свои нужды.

Сейчас его задержали. За мошенничество он может попасть за решетку на шесть лет.