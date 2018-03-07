​Полицейские Сургутского района подарили женщинам-водителям цветы

Около 30 женщин-водителей сегодня поздравили сотрудники ОГИБДД ОМВД России по Сургутскому району. Вместо традиционной проверки документов автоинспекторы останавливали автомобили, чтобы подарить цветы. Автоледи были приятно удивлены. Наталья, водитель автомобиля «Toyota»: «Смотрю инспектор меня останавливает, судорожно вспоминаю, что же я могла нарушить. Он еще так серьезно представляется. А потом улыбается и дарит цветы. Я даже растерялась! Спасибо большое! Молодцы!».