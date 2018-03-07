Сургутян приглашают на службу в отдел экономической безопасности и противодействия коррупции

В отдел экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Сургуту требуются сотрудники.

Кандидаты должны быть годны по состоянию здоровья по результатам прохождения военно-врачебной комиссии и психологического обследования, обязаны сдать нормативы по физической подготовке.

За более подробной информацией о порядке оформления обращаться в отдел по работе с личным составом УМВД России по Сургуту: ул. 30 лет Победы, 17, кабинет 409. Телефоны: 761-187, 761-188.