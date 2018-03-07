​Регистрацию фрилансеров упростят до «одного клика»

Президент Владимир Путин заявил, что схема, предложенная государством, предполагающая временное освобождение самозанятых от налогов в обмен на регистрацию, не работает, сообщают «Ведомости».

«Не регистрируются они», — признал Путин. «Мы попробуем, как вы говорите — (запустить регистрацию и получение счета) в один клик», — пообещал он.

Таким образом, Путин ответил на предложение одой из участниц встречи упростить регистрацию самозанятых, чтобы они могли «в один клик» зарегистрировать и получить банковский счет, с которого автоматически будет списываться налог.