​Число мультимиллионеров в России выросло почти на 30 процентов

Число россиян с состоянием от $5 млн за год выросло на 27 процентов – до 38 100, сообщают «Ведомости» со ссылкой на выводы, содержащиеся в ежегодном докладе консалтинговой компании Knight Frank.

Таким образом, по показателю годового прироста миллионеров Россия обошла Бразилию, Южную Корею и Тайвань.

При этом число россиян с капиталом более $50 млн составило 2620 человек – 2 процента от общего их числа в мире. Всего российским мультимиллионерам принадлежит $1,2 трлн, что составляет 73,5% от ВВП страны за прошлый год.